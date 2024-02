Calcio: Pioli, 'il difensore? Opportunità create non rispondevano a nostre esigenze'

Milano, 2 feb. - (Adnkronos) - "Il difensore non è arrivato perché le opportunità che si sono create non rispondevano alle nostre esigenze. Ci serviva un difensore di livello e che fosse subito pronto, non che dovesse imparare la lingua o altro". Così l'all...

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – "Il difensore non è arrivato perché le opportunità che si sono create non rispondevano alle nostre esigenze. Ci serviva un difensore di livello e che fosse subito pronto, non che dovesse imparare la lingua o altro". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone. "Pellegrino è andato via perché ha bisogno di giocare e in questo momento con noi avrebbe fatto fatica", aggiunge Pioli.