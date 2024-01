Calcio: riforme, al via incontro Gravina-Serie A in Figc

Calcio: riforme, al via incontro Gravina-Serie A in Figc

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Ha preso il via poco dopo le 11, nella sede dalla Figc in via Allegri a Roma, un incontro tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A. Sul tavolo la riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo ...

Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – Ha preso il via poco dopo le 11, nella sede dalla Figc in via Allegri a Roma, un incontro tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A. Sul tavolo la riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto. Per la Serie A presenti il presidente Lorenzo Casini, l’ad Luigi De Siervo e diversi dirigenti dei club, tra cui l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, il Cfo della Juventus, Francesco Calvo, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, i presidenti di Torino, Verona Salernitana e Lecce, Urbano Cairo, Maurizio Setti, Danilo Iervolino e Saverio Sticchi Damiani, la Ceo della Roma, Lina Souloukou, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, l'ad del Bologna Claudio Fenucci, quello dell'Empoli Rebecca Corsi e il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe.