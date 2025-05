Calcio: Roma club Montecitorio, 'grazie Ranieri per aver difeso la Roma'

Roma, 13 mag (Adnkronos) - Si è svolta stamattina l'assemblea ordinaria del Roma club Montecitorio in una sala dei gruppi parlamentari a via Uffici del Vicario. "Vogliamo ringraziare mister Ranieri per la straordinaria rincorsa che stiamo facendo ma soprattutto ancora di più ...

Roma, 13 mag (Adnkronos) – Si è svolta stamattina l'assemblea ordinaria del Roma club Montecitorio in una sala dei gruppi parlamentari a via Uffici del Vicario. "Vogliamo ringraziare mister Ranieri per la straordinaria rincorsa che stiamo facendo ma soprattutto ancora di più per aver difeso la Roma ieri sera in Tv, nel post partita di Dazn, su un rigore prima concesso e poi revocato dal Var.

Come sempre un romano, un romanista ci mette la faccia per questi colori e noi siamo con lui", ha detto Paolo Cento, presidente del Roma Club, in apertura dell'assemblea.