Calcio: Serie A, Bologna-Lecce 4-0**

Bologna, 11 feb. – (Adnkronos) – Il Bologna cala il poker e batte con un netto 4-0 il Lecce in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città felsinea. A decidere la partita il gol di Beukema al 5', la doppietta di Orsolini, a segno al 27' e al 49' e la rete di Odgaard all'82'. In classifica i rossoblù agganciano momentaneamente l'Atalanta (impegnata alla 18 al 'Ferraris' con il Genoa) al 4° posto con 39 punti; mentre i giallorossi salentini restano fermi a quota 24 in 13/a posizione.