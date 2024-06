Calderone: "Welfare aziendale strategico per Paese"

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Il Welfare Index pmi 2024 ci consente di "ragionare sull'importanza strategica del welfare aziendale nel nostro Paese, come sulla funzione che Generali svolge proprio attraverso il Welfare Index. La capacità del nostro sistema economico di fare un salto di qualità verso l'innovazione porta a maggiore produttività e valore aggiunto, con il risultato di rendere più competitive le imprese e migliorare le condizioni del lavoro. Maggiore produttività significa poter definire, attraverso i contratti, trattamenti retributivi più alti e al tempo stesso migliori prospettive di carriera e condizioni del lavoro". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in un messaggio inviato alla presentazione oggi a Roma del del 'Rapporto Welfare Index Pmi 2024' di Generali Italia sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane, giunto alla ottava edizione.

"Welfare Index -ha continuato la ministra- ha il merito di concentrarsi sulle piccole e medie imprese, tessuto portante dell'economia italiana che va analizzato da due punti di osservazione. Le potenzialità che derivano dalla capacità delle imprese di aggregarsi in reti, filiere e distretti, e di costituire in questo modo il perno delle produzioni del made in Italy e dei servizi che generano qualità", ha sottolineato.

"E la persistenza nei settori a minore valore aggiunto di condizioni in cui per le piccole e imprese risulta più difficile fare innovazione e quindi investire sul miglioramento del welfare e delle condizioni di lavoro. La consapevolezza -scrive ancora – che credo che condividiamo, è che il salto di qualità delle nostre piccole e medie imprese dipende dalla volontà e capacità di investire, sui servizi e sugli strumenti del welfare aziendale".

"E' mia intenzione nella prossima legge di bilancio, intervenire per il rafforzamento dei fringe benefits e gli incentivi al welfare aziendale legato alla produttività" ha concluso.