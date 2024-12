California, sparatoria in una scuola elementare: feriti due bambini

Due bambini sono rimasti feriti in seguito ad una sparatoria avvenuta in una scuola della California: l'assalitore si è suicidato

Tragedia, fortunatamente, solo sfiorata in una scuola privata per bambini dalla materna alla terza media situata a Palermo, in California. Nel corso della giornata di ieri, quando in Italia erano circa le ore 20, un assalitore ha fatto irruzione nell’edificio e ha aperto il fuoco, ferendo due bambini. L’uomo, in seguito, si è tolto la vita.

California, sparatoria in una scuola elementare: due bambini feriti

I fatti sono avvenuti ieri presso la Feather River School of Seventh-Day Adventists, una scuola privata per bambini che vanno dalla materna alla terza media che si trova a circa 104 km a nord di Sacramento. Secondo le prime ricostruzioni, pare che un uomo sia entrato allinterno dell’edificio e abbia iniziato a sparare con un’arma da fuoco. In quegli attimi concitati, due piccoli bambini sono rimasti feriti: “Gli studenti feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni sconosciute e il movente dell’attentatore è sconosciuto” – fa sapere Megan McMann, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Butte.

California, sparatoria in una scuola elementare: il suicidio

Poco dopo l’aggressione, sempre secondo quanto affermato dall’ufficio dello sceriffo, gli studenti sarebbero stati condotti alla chiesa del Nazareno di Oroville per riunirsi alle loro famiglie. L’uomo che ha aperto il fuoco, prima che arrivassero i soccorsi, si è tolto la vita.