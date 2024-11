Tempesta di polvere in California: danni e disagi per la popolazione

La California è stata colpita da una violenta tempesta di polvere e sabbia, che ha ridotto drasticamente la visibilità e causato gravi disagi alla popolazione, con numerosi danni e interruzioni dei servizi.

Tempesta di polvere in California: disagi per la popolazione

L’ondata di polvere ha provocato gravi disagi in tutta la California centrale, lasciando migliaia di residenti senza elettricità. La Pacific Gas & Electric ha segnalato interruzioni di corrente per circa 15.000 abitanti della contea di Fresno, come riportato dal Los Angeles Times.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato un avviso di tempesta di polvere per la contea di Fresno, raccomandando agli automobilisti la massima prudenza. I forti venti hanno sollevato una gigantesca colonna di polvere e sabbia che ha paralizzato il traffico, con decine di veicoli fermi lungo la Highway 99 a causa della visibilità pressoché nulla.

Preoccupazione alta per la tempesta di polvere in California: ecco cos’è un haboob

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha definito l’haboob un fenomeno raro, spiegando che la sua formazione dipende da specifiche condizioni atmosferiche. Antoinette Serrato, meteorologa dell’ufficio di Hanford, ha sottolineato che si tratta di un evento eccezionale per la California, poiché tempeste simili sono tipiche di aree desertiche come il Sahara e il Medio Oriente.

Sebbene questo tipo di evento sia più frequentemente registrato nelle regioni orientali dello Stato, l’haboob non è un fenomeno nuovo in California. La tempesta si forma come conseguenza di un temporale in periodi di estrema siccità nelle regioni con terre aride.