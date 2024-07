Camera: entra in calendario Ddl Valditara su filiera formativa, slitta il voto in condotta

Camera: entra in calendario Ddl Valditara su filiera formativa, slitta il vot...

Roma, 11 lug (Adnkronos) – L'aula della Camera esaminerà dal prossimo 17 luglio il Ddl sull''Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale'. Lo prevede una integrazione del calendario dell'aula che ieri era stato definito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Il Ddl è parte del 'pacchetto Valditara' che comprende anche le disposizioni sul voto in condotta, che a questo punto verrà esaminato dalla Camera dopo la pausa estiva. Sulla calendarizzazione del Ddl ieri tutte le opposizioni avevano protestato, chiedendo uno spostamento in avanti in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.