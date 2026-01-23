Camera: Furgiuele (Lega), 'remigrazione è difesa radici, polemiche strumentali'**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - “In relazione alle strumentalizzazioni di certa opposizione in evidente difficoltà politica, tengo a precisare che remigrazione non è odio, non è discriminazione, non è esclusione. Al contrario, è un segnale di risveglio che attrav...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “In relazione alle strumentalizzazioni di certa opposizione in evidente difficoltà politica, tengo a precisare che remigrazione non è odio, non è discriminazione, non è esclusione. Al contrario, è un segnale di risveglio che attraversa l’Europa e un messaggio chiaro: la nostra storia non è finita, vogliamo difendere la nostra cultura e proteggere ciò che ci ha resi unici come popoli".

Lo dichiara Domenico Furgiuele, il deputato della Lega che ha 'prenotato' la sala stampa di Montecitorio per ospitare la conferenza 'Remigrazione e riconquista', venerdì 30 gennaio alle 11,30, al centro delle polemiche.

"Vuol dire custodire la memoria, le radici, l’identità, ma soprattutto avere la forza e il coraggio di costruire un futuro coerente con i nostri valori. L’Europa vera non è quella delle élite scollegate dalla realtà, ma quella dei popoli, delle lingue, delle tradizioni, della fede e dei simboli che hanno forgiato la nostra civiltà. Difendere tutto questo non è estremismo: è responsabilità. Chi oggi urla allo scandalo dimostra solo di non voler affrontare una questione che milioni di cittadini europei pongono con chiarezza: senza identità non c’è integrazione, senza radici non c’è futuro”.