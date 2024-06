Camera: Incontro Fontana-rettrice Polimeni, ampliata collaborazione con La Sapienza

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Si ampliano le possibilità di sviluppo della collaborazione tra Camera dei deputati e università. Questa mattina, dopo un incontro tra il presidente Lorenzo Fontana e la rettrice della Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, si è convenuto di sviluppare ulteriormente il rapporto, in particolare, con l’Ateneo de La Sapienza attraverso la realizzazione di un accordo quadro di cooperazione.

In tal senso -riferisce un comunicato- il presidente Fontana ha dato mandato al segretario generale, Fabrizio Castaldi, di dare concreto avvio all' istruttoria necessaria con le competenti strutture dell’Università. Sempre oggi è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra le strutture di documentazione della Camera dei deputati e i Dipartimenti MeMOTEF e DiSSE della stessa Università La Sapienza e DiSEPC dell’Università Nicolò Cusano, per una collaborazione tecnico-scientifica in materia elettorale.