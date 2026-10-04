La seconda giornata di Serie A Women 2026/27 trova la Juventus Women in una fase di grande slancio: la squadra di Isaac Guerrero ha appena conquistato una vittoria per 3-1 contro il Napoli e continua a brillare in Champions League con la vittoria sulla Bollklubben Hacken. Dopo questi successi, l’obiettivo è la terza vittoria consecutiva, questa volta contro il Milan, squadra che deve reagire dopo la pesante sconfitta contro il Como.

Il confronto si svolgerà domenica 4 ottobre alle ore 15:00 al Puma House of Football di Vismara, Lombardia. Davanti ai fan rossoneri, le bianconere cercheranno di confermare il loro dominio storico nella rivalità fra le due club, ricordando l’ultima vittoria della Women’s Cup con il gol di Capeta.

Formazioni ufficiali di Juventus Women e Milan

Il tecnico Suzanne Bakker schiera il Milan con un 4-3-3, scegliendo Estevez tra i pali; la difesa è composta da Soffia, Keijzer, Sorelli e Nevado; a centrocampo Kamczyk, Mascarello e Grimshaw; in attacco Renzotti, Fornes e Stokic. La lista delle riserve comprende Koivisto, Kyvag, Park, Sesay, Arboleda, Tornaghi, Piga, Rainey, De Sanders, Bonanomi, Taddei e Vitale.

Isaac Guerrero presenta la Juventus Women con un 3-4-1-2: la portiere è Rusek; la difesa è affidata a Lenzini, Salvai e Sylla; a centrocampo Serturini, Bartel, Hayashi e Carbonell; l’attacco vede Godo dietro le spalle di Chiba e Redondo.

In panchina restano a disposizione De Jong, Schatzer, Rosucci, Noordman, Pavan, Khelifi, D’Auria, Graziani, Pinto, Mallardi, Librán e Sarriegi.

Scelte tattiche di Guerrero e Bakker

Guerrero ha optato per una linea difensiva a tre, privilegiando la pressione alta e la copertura laterale, mentre al centro ha inserito Serturini per creare pericolosità dagli estremi. La presenza di Redondo, attaccante spagnola con sette reti stagionali, indica l’intenzione di mantenere il pericolo costante. Bakker, invece, predilige un modulo più tradizionale, ma con l’obiettivo di sfruttare la velocità di Nevado e la capacità di inserimento di Fornes per battere il pressing avversario.

Statistiche chiave e curiosità della sfida

Storicizzando gli scontri, la Juventus ha la meglio su Milan con 16 vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte in tutte le competizioni. L’ultima sfida diretta nella Women’s Cup si è conclusa con il 1-0 bianconero, grazie al gol di Capeta. Inoltre, la Juventus ha vinto le ultime tre trasferte di campionato, totalizzando otto reti in questi tre impegni, pari al numero di reti segnate nelle otto trasferte precedenti.

Tra le curiosità individuali spicca il nome di Chiara Beccari, una delle poche giocatrici della Juventus ad aver già realizzato reti contro il Milan in Serie A; con tre gol segnati in trasferte, è la seconda più prolifica contro le rossonere. Un altro dettaglio riguarda Estela Carbonell, difensore della Juventus, che è già al secondo assist della stagione, dimostrando la sua capacità di contribuire anche alla fase offensiva.

Dichiarazioni degli allenatori e motivazione

In conferenza stampa, Bakker ha sottolineato l’importanza di “mostrare chi siamo” dopo il risultato negativo contro il Como, enfatizzando valori come intensitàcoraggio e spirito di squadra. “Questa è la nostra prima gara casalinga in campionato, vogliamo lottare davanti ai tifosi e dimostrare la nostra crescita”, ha affermato.

Guerrero ha risposto con lo stesso entusiasmo, ribadendo che “la Juventus è la Juventus: l’unico obiettivo è vincere ogni partita”. Ha inoltre evidenziato la volontà di “imporre il nostro stile di gioco”, basato su un recupero palla aggressivo e una dominazione del possesso. Le parole dell’allenatore sottolineano la fiducia nella rosa, che ha già conquistato l’accesso alla Champions League e la vittoria nella Women’s Cup.

Con i due allenatori pronti a mettere in campo le loro visioni, la partita si preannuncia come un test cruciale per entrambe le squadre. Le formazioni confermate, le statistiche a sfavore del Milan e le dichiarazioni motivazionali creano un clima di attesa che renderà il match di domenica un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio femminile.