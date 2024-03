Camera: presidente comm. Difesa Minardo riceve gruppo amicizia parlamentare Italia-Austria

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo ha ricevuto questa mattina a Montecitorio il Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Austria del parlamento austriaco. "L’incontro con i colleghi austriaci è stata una preziosa occasione di confronto che ci ha permesso di individuare i temi in cui la cooperazione parlamentare può essere determinante per sviluppare le nostre relazioni bilaterali. Puntiamo ad avere uno scambio proficuo nel campo dell’industria della difesa e sul tema della Riserva militare che in Austria esiste da tempo". La delegazione guidata dal parlamentare Christian Ragger era rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari presenti nel Nationalrat.