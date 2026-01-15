Camera: set up al sistema audio dell'aula, 'alert' anti sforamento raddoppiano

Roma, 15 gen (Adnkronos) - Il nuovo sistema audio dell'aula della Camera, operativo dal settembre scorso, viene messo a punto e affinato. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli, appena prima delle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto a Montecitorio. Dal prossim...

Roma, 15 gen (Adnkronos) – Il nuovo sistema audio dell'aula della Camera, operativo dal settembre scorso, viene messo a punto e affinato. Lo ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli, appena prima delle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto a Montecitorio. Dal prossimo lunedì l'oratore di turno avrà a disposizione "alcune funzionalità" nuove per una "migliore contezza dell’approssimarsi della fine del tempo a disposizione per l’intervento", ha spiegato Rampelli.

Il restyling del sistema audio aveva, tra le altre cose, introdotto la novità del microfono temporizzato con spegnimento automatico alla fine del tempo concesso. Un meccanismo già in uso al Senato e utile, tra le altre cose, a evitare interventi fiume e lo sforamento dei tempi. Per questo erano stati introdotti anche degli 'alert' visivi per i deputati: il lampeggiamento della ghiera del microfono e quello del tasto di prenotazione con l'approssimarsi della fine dell'intervento.

Adesso gli avvisi vengano raddoppiati: a quelli già attivi si aggiungono il lampeggiamento della postazione del deputato-oratore sul tabellone e quello dei segnalatori posizionati sul banco della presidenza. "Tali lampeggiamenti -ha sottolineato ancora Rampelli- si attivano negli ultimi 60 secondi, nel caso di interventi superiori al minuto, ovvero negli ultimi 30 secondi nel caso di interventi di durata pari o inferiori al minuto".

(Adnkronos) – Il sistema audio dell'aula era stato rinnovato in estate dopo 35 anni di onorata carriera e aveva subito animato diverse discussioni tra i deputati e, soprattutto, tra deputati e presidenza. Quasi sempre a causa dello spegnimento automatico del microfono una volta esaurito il tempo a disposizione, con il deputato-oratore improvvisamente 'afono'.

Anche nelle seduta dedicata alle discussioni seguite alle comunicazioni di Crosetto non sono mancati i 'misunderstanding' sui tempi concessi, tra gli altri in occasione dell'intervento di Andrea Orsini (FI) e di Saverio Roano (Nm).