Un dramma si è consumato sulla A6. Il passeggero del mezzo ha perso la vita. Salvo per fortuna il conducente.

L’ennesima vita si è spenta lungo le nostre strade. È avvenuto lungo la A6 dove un uomo ha perso la vita dopo che il veicolo sul quale viaggiava come passeggero è finito fuori strada. Lo schianto del mezzo, un camion frigo che viaggiava in direzione Torino, ha avuto luogo all’altezza di Priero, in provincia di Cuneo. Resterebbero ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente salvo il conducente del camion.

Camion frigo esce di strada: cosa è successo

L’incidente si è verificato nella serata di martedì 15 ottobre. Il camion frigo – si legge dalla testata Cuneo Dice – dopo essere uscito di strada è rimasto in bilico sul viadotto Valbona Molinazzo. Da segnalare che il tratto autostradale che comprende le località di Ceva e Millesimo, direzione Torino è stato chiuso alla circolazione. Sarebbero ancora in corso le operazioni di recupero.

Chi è la vittima

La vittima dell’incidente sarebbe stata identificata. Si tratterebbe di un 72enne di Peveragno. Giunta sul posto la Polizia Stradale oltre che gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco provenienti da Savina, Ceva e Mondovì. Oltre al camion frigo non risulterebbero coinvolti nell’incidente altri mezzi.