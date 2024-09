Campana ha deciso di ritirare la denuncia nei confronti del parlamentare Pozzolo in seguito al colpo di Capodanno.

Luca Campana ha revocato la sua denuncia contro il parlamentare Emanuele Pozzolo a seguito dell’incidente di Capodanno a Rosazza (Biella), in cui Campana fu colpito e ferito alla gamba. Un accordo economico tra le parti è stato stabilito. Una sessione di tribunale è programmata per mercoledì 9 ottobre davanti al Gip a Biella. L’avvocato Marco Romanello, rappresentativo di Campana, ha dichiarato essere contento dell’accordo raggiunto, su cui si stava lavorando da un po’. Sebbene Campana abbia ritirato la denuncia per lesione personale, Pozzolo sarà ancora processato per uso improprio di esplosivi e per aver portato armi di tipo bellico a spasso con se. Circa i dettagli dell’accordo e la somma economica per il risarcimento danni, viene mantenuta la riservatezza. L’accordo è stato raggiunto circa dieci giorni prima del processo preliminare, in cui Pozzolo, membro di Fratelli d’Italia, sarà difeso dall’avvocato Andrea Corsaro. Pozzolo, che aveva partecipato al party della Pro Loco organizzato dalla sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro (sorella di Andrea, vice-ministro della giustizia), ha sempre sostenuto di non essere stato l’attore dell’incidente.