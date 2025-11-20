Campania: Carfagna (Nm), 'da Cirielli impegno per donne, Fico fa lo stesso?'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Edmondo Cirielli ha preso un impegno chiaro: la Campania del centrodestra avrà un vicepresidente donna e una giunta formata per il 50 per cento da donne, come concreto segnale di cambio di passo rispetto a un centrosinistra che si è dimenticato dei dir...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Edmondo Cirielli ha preso un impegno chiaro: la Campania del centrodestra avrà un vicepresidente donna e una giunta formata per il 50 per cento da donne, come concreto segnale di cambio di passo rispetto a un centrosinistra che si è dimenticato dei diritti delle donne e non ha nemmeno mai insediato un assessorato per le Pari Opportunità".

Lo scrive su X Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"Ma non solo: fondi certi per i centri anti-violenza, sportelli territoriali attivi h24, voucher a sostegno dei lavori delle madri e un fondo regionale per l'imprenditoria femminile. Roberto Fico è disponibile a prendere lo stesso impegno? O i suoi assessorati sono già prenotati dai signori delle fritture?", conclude.