Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori, fortunatamente scongiurate, è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi. Protagonista del sinistro, un uomo di 87 anni residente a Camporosso (Imperia): l’uomo ha perso il controllo della sua automobile e con essa è andato a sfondare il garage della sua vicina di casa.

Camporosso, sfonda con l’auto il garage della vicina: il sinistro

Secondo quanto emerso, per ragioni ancora tutte da verificare, l’87enne avrebbe perso il controllo della sua automobile elettrica che, ad un tratto, è andata a schiantarsi contro il garage della vicina di casa del pensionato. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 8 del mattino di oggi, in un’arteria di Camporosso, piccolo paese sito nella provincia di Imperia.

Camporosso, sfonda con l’auto il garage della vicina: 87enne in ospedale

L’automobile, dopo il primo schianto, ha proseguito ancora la sua corsa, terminandola definitivamente contro uno dei muri della casa della donna. Sul posto sono giunti in breve tempo i medici del 118 che hanno verificato le condizioni di salute del pensionato. Nulla di grave, fortunatamente, per lui: l’uomo è stato accompagnato in codice verde all’ospedale per dei semplici controlli.