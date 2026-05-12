Cannes 2026, giorno 1: sulla Croisette è tutto pronto per la cerimonia di premiazione

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Festival di Cannes. Giorno 1. Sulla Croisette tutto è pronto per la 79esima edizione, che animerà Cannes fino al 23 maggio con grandi star, come Scarlett Joahnsson, Adam Driver, Cate Blanchett, debutti alla regia attesi, come quello di John Travolta, e film che faranno discutere come ‘La bola negra’ e ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’.

Ad aprire la nuova edizione è la commedia di Pierre Salvadori, ‘La venus eletrique’.

A precedere la proiezione, è la cerimonia di apertura durante cui Peter Jackson, conosciuto in tutto il mondo per la saga de ‘Il signore degli anelli’. Il regista neozelandese riceverà la Palma d’oro alla carriera dalle mani dell’attore Elijah Wood, che ha interpretato Frodo nella sua saga.

Insieme sono sbarcati a Cannes, proprio lì dove 20 anni fa hanno presentato al mondo 26 minuti di una delle sage fantasy più amate al mondo.

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