Cannes: 380 attori e registi denunciano su 'Libération' il 'silenzio su Gaza'**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Denunciare "il silenzio" nei confronti del "genocidio in corso a Gaza". Questo l'obiettivo di 380 tra attori e registi che, sul quotidiano francese 'Libération', firmano un editoriale pubblicato in contemporanea con l'apertura del festival di Cannes. Tra i firmatari dell'appello figurano nomi di richiamo mondiale come Richard Gere, Xavier Bardem, Susan Sarandon, David Cronenberg, Pedro Almodovar e tantissimi altri.

E' invece 'giallo' sul nome di Juliette Binoche, la presidente di Giuria di Cannes: inizialmente era stata annunciata tra i firmatari, ma il suo nome non compare nell'elenco finale dei 380 artisti.

Tra le adesioni italiane quella del regista Mario Martone, in concorso a Cannes con 'Fuori', Paolo Sorrentino, Gianni Amelio, Sergio Castellitto, Gabriele Muccino, Jasmine Trinca, Elisa Amoruso, Laura Morante, Saverio Costanzo, Roberto Andò, Francesca Archbugi, Isabella Ferrari, Matteo Garrone, Valerio Mastrandrea e altri. Al centro della denuncia, che sarà pubblicata anche sulla rivista specializzata 'Variety', "l'indifferenza" del cinema in merito a quanto avviene nella striscia di Gaza. "Noi, artisti e personalità della cultura, non possiamo restare in silenzio mentre a Gaza è in corso un genocidio", si legge nello scritto.