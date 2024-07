Un terribile incidente mortale, che ha coinvolto un’automobile e una moto, si è verificato sulle strade di Capalbio, in provincia di Grosseto. Nello schianto ha perso la vita un uomo.

Capalbio, scontro tra auto e moto: morto un uomo

Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera, lunedì 22 luglio 2024, dopo le 23, a Borgo Carige di Capalbio, in provincia di Grosseto. Un impatto violentissimo, che purtroppo non ha lasciato scampo a un uomo di 63 anni, che è morto in strada dopo lo scontro che ha visto coinvolte una moto e un’automobile. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo.

Incidente a Capalbio, morto un uomo: i soccorsi sul posto

I soccorritori del 118 hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie per cercare di salvare la vita all’uomo di 63 anni. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza infermieristica della Croce Rosse di Capalbio, insieme a l’automatica di Orbetello. Era stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso 2. Sono arrivate anche le forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.