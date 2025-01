Una tempesta inaspettata

L’isola di Capri, famosa per la sua bellezza e i suoi panorami mozzafiato, si trova attualmente in una situazione di isolamento a causa di una violenta tempesta di mare e vento di grecale. Da ieri, il golfo di Napoli è stato colpito da condizioni meteorologiche avverse che hanno costretto a sospendere tutti i collegamenti marittimi con la terraferma. Gli ultimi traghetti e aliscafi sono partiti ieri sera, lasciando l’isola senza alcun mezzo di trasporto disponibile per oggi.

Impatto sui trasporti

Il forte vento ha raggiunto intensità tali da rendere impossibile qualsiasi operazione di imbarco e sbarco. Non solo gli aliscafi delle compagnie Ngv, Snav e Alilauro, ma anche i mezzi più pesanti come il traghetto veloce e la nave lenta della Caremar, che solitamente riescono a operare anche in condizioni di mare agitato, sono stati costretti a fermarsi. Questa situazione ha creato disagi non solo per i turisti, ma anche per i residenti dell’isola, che si trovano ora a dover affrontare una domenica di strade deserte e senza arrivi.

Previsioni e speranze

Le previsioni meteorologiche non sembrano promettere miglioramenti nel breve termine, lasciando gli abitanti e i visitatori di Capri in attesa di notizie positive. La speranza è che, una volta attenuati i venti e le maree, i collegamenti possano riprendere rapidamente, permettendo così il ritorno alla normalità. Nel frattempo, l’isola rimane un luogo di bellezza silenziosa, avvolta in un’atmosfera di calma forzata, mentre la natura mostra il suo potere.