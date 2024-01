Carabiniere rinnega Mattarella: trasferito

Trasferito il carabiniere che, durante la manifestazione pro-Palestina, a Milano il 27 gennaio, ha rinnegato il Presidente Mattarella.

Sabato a Milano, durante il corteo pro Palestina, un carabiniere ha detto all’ex consigliera comunale del Prc, Franca Caffa:

«Con tutto il rispetto signora, non è il mio Presidente. Non l’ho votato, non l’ho scelto io, non lo riconosco».