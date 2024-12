Carceri: Verini, 'ma Nordio ha approvato video polizia penitenziaria?'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Ma il Ministro Nordio ha visto il video che promuove il calendario 2025 dedicato alla Polizia Penitenziaria? Se lo ha visionato e approvato, sarebbe molto grave. Se non lo avesse visto, lo faccia, perché davvero l'immagine e il messaggio che manda hanno niente a che vedere con l'articolo 27 della Costituzione". Così il Senatore Walter Verini, Segretario Commissione Giustizia e Capogruppo PD in Antimafia.

"Dal video restano impressi solo armi, manganelli, scudi. E truppe d'assalto, assetti militari. Non c'è una immagine di un carcere. E nessuna che renda l'idea del lavoro importantissimo e difficile che le persone della Penitenziaria svolgono ogni giorno nelle carceri: anche quando devono far fronte a rivolte derivanti da drammatiche situazioni di sovraffollamento, con 85 suicidi! Ma quello della Polizia è un lavoro prevalentemente fatto di professionalità, dialogo con i detenuti. Che sono persone che hanno sbagliato, pagano un debito – troppo spesso in condizioni disumane – e che devono essere recuperate. Il messaggio che si trasmette è invece solo militaresco e repressivo, con colonna sonora marziale. Temiamo che anche dietro il video ci sia traccia della 'dottrina' Delmastro, che sembra concepire la pena non come giustizia e recupero, ma come vendetta o – peggio – come gusto della vendetta”.