Un'iniziativa ironica per denunciare la mancanza di servizi sanitari adeguati in Calabria.

Una situazione sanitaria critica

Belcastro, un piccolo comune calabrese con poco più di mille abitanti, si trova al centro di una controversia legata alla carenza di assistenza sanitaria. Il sindaco Antonio Torchia ha emesso un’ordinanza che, in modo provocatorio, “vieta” ai cittadini di ammalarsi. Questa iniziativa è stata motivata dalla difficoltà di garantire un servizio di guardia medica costante, che attualmente funziona “a singhiozzo” a causa della scarsità di personale sanitario. La situazione è particolarmente grave considerando che circa il 50% della popolazione è costituito da anziani, che necessitano di cure e assistenza continua.

La distanza dal pronto soccorso

Un ulteriore aggravante è la posizione geografica di Belcastro, che dista 45 chilometri dall’ospedale di Catanzaro, il pronto soccorso più vicino. Questo rende l’accesso alle cure mediche urgenti estremamente difficile per i residenti, costretti a percorrere lunghe distanze in caso di emergenza. La provocazione del sindaco, quindi, non è solo un atto simbolico, ma una denuncia di una realtà che mette a rischio la salute dei cittadini. “Se non ci saranno novità a breve, mi rivolgerò alla Procura della Repubblica di Catanzaro per formalizzare una denuncia-querela per interruzione di pubblico servizio”, ha dichiarato Torchia, evidenziando la gravità della situazione.

Un diritto negato

Il sindaco ha sottolineato che l’assistenza sanitaria è un diritto sancito dalla Costituzione, eppure a Belcastro questo diritto sembra essere sistematicamente ignorato. “Dallo scorso giugno sto aspettando che venga attivato il servizio sanitario nel nostro comune, ma nessuno ha risposto alle mie richieste”, ha affermato Torchia. La sua ordinanza, pur essendo un gesto ironico, ha attirato l’attenzione su un problema serio e urgente. “Spero che questa iniziativa possa scuotere le coscienze a livello politico e portare a interventi concreti per risolvere la situazione”, ha concluso il sindaco, lasciando intendere che la lotta per un’assistenza sanitaria adeguata a Belcastro è solo all’inizio.