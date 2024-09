Carmen Di Pietro causa un guaio a Tale e Quale Show e riceve pesanti critiche.

Carlo Conti ha scelto Carmen Di Pietro come elemento leggero per il programma Tale e Quale Show. Nella prima puntata, Di Pietro ha eseguito "Kobra" di Donatella Rettore, senza riuscire a intonare correttamente le note, ma compensando con la sua energia. La sua performance ha ricevuto critiche aspre da Cristiano Malgioglio, mentre Alessia Marcuzzi ha commentato focalizzandosi sull'aspetto leggero. Nel prossimo episodio, Di Pietro ha espresso il desiderio di interpretare Sofia Callas e Mina, suscitando una reazione negativa da Malgioglio.

Tutti eravamo consapevoli della decisione di Carlo Conti di includere Carmen Di Pietro come elemento di leggerezza per il programma Tale e Quale Show, e di fatto, lei non ha disatteso le previsioni. Durante il primo episodio del show di Rai Uno, la celebrità (sembrerebbe clienta di Urtis) ha performato Kobra di Donatella Rettore, ottenendo un risultato per lo meno spaventoso. Carmen Di Pietro non ha colto alcuna nota, nemmeno per errore, ma ha compensato con la sua energia sconclusionata, un tratto per cui merita apprezzamento. Un esibizione così scioccante che, girandola, diventa grandiosa.

Opinioni di Carmen Di Pietro espresse da Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Malgy non ha risparmiato la sua consueta critica alla sua amica, bocciandola: “Fermatevi tutti, spero che la polizia sia qui per portarla via, possibilmente in ambulanza. Cosa ho fatto di male da meritarmi questa voce?! Una delle più terrificanti voci che io abbia mai sentito. Ho ascoltato tante voci, ma questa… Avrei preferito essere morso da un drago di Komodo, piuttosto che ascoltarti. Questo rettile non lascia scampo e tu sei peggio!”

Alessia Marcuzzi ha puntato sull’aspetto leggero: “Ora mi sento come un drago di Komodo. Questo pezzo è pieno di sottintesi, in precedenza fu censurato, tu sei una donna così sensuale. Mi aspettavo di più. Dovresti renderla più sensuale. Puoi ripetere il ritornello?”

Carmen ha risposto un po’ offesa e ha fatto due richieste: “Prego la vostra clemenza, è la mia prima volta. Vorrei inoltre interpretare Sofia Callas! Maria? Va bene, sempre Callas. E nelle prossime puntate mi piacerebbe trasformarmi in Mina per cantare Ancora Ancora Ancora”.

Cristiano ha reagito negativamente: “Hai intenzione di interpretare il mio brano per Mina? Dio mio, spero di non avere un attacco di cuore”.