La preoccupazione per le truffe messe in atto dai malfattori è sempre più alta. Gli esperti hanno scoperto una nuova tecnica utilizzata dai criminali in merito alle carte di pagamento. Ecco come funziona la truffa NFC.

La truffa NFC su carte di pagamento

La tecnologia Near Field Communication (NFC) ha rivoluzionato il modo in cui effettuare pagamenti. Grazie al pagamento contactless e all’interazione immediata tra dispositivi, è molto più semplice fare acquisti. Tuttavia, i criminali stanno creando nuove modalità di attacco attraverso questa funzione.

La truffa NFC può essere condotta in diversi modi, ma il metodo più comune prevede l’utilizzo di un malware progettato appositamente per intercettare i dati trasmessi tramite NFC.

I ricercatori di ESET hanno individuato il malware Ngate. Questo software, distribuito tramite tecniche di phishing, ha l’obiettivo di infettare dispositivi per clonare i dati delle carte di credito o debito.

Come funziona la truffa

I malfattori inviano un SMS con un link ingannevole, può sembrare provenire dalla propria banca, invece, non è così. Il contenuto invita a cliccare per aggiornare i dati o risolvere un problema. Tuttavia, se si clicca sul link, viene scaricato in maniera inconsapevole il malware Ngate sul dispositivo. Poi, questa app dannosa chiederà di inserire le credenziali bancarie e di attivare la trasmissione NFC. In questo modo, i malfattori otterranno tutte le informazioni necessarie per clonare la carta di pagamento della vittima.

Come difendersi dalla truffa

Il metodo più comune per diffondere malware è il phishing. Non bisogna mai cliccare su link sospetti contenuti in SMS o email perché le banche non richiedono mai l’invio di informazioni personali di app tramite link.

Verificare sempre l’URL dei siti web visitati per assicurarsi che siano i siti ufficiali.

dei siti web visitati per assicurarsi che siano i siti ufficiali. Disattivare la tecnologia NFC sul proprio dispositivo quando non è necessario.

la tecnologia NFC sul proprio dispositivo quando non è necessario. Utilizzare carte dotate di protezione avanzata contro le truffe, come la crittografia avanzata o la possibilità di impostare limiti di spesa per le transazioni contactless.

Se il sospetto è quello di essere stati vittima di una truffa NFC è importante bloccare immediatamente la propria carta contattando la banca di riferimento. Poi, presentare una denuncia alle autorità competenti.