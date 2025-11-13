Casa: Montemagni (Lega), 'proprietà graduale è grande opportunità per fasce deboli'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Il modello che prevede l’affitto con la possibilità di riscattare progressivamente l’immobile è una grandissima opportunità per tante persone in difficoltà che in maniera graduale potrà avvicinare tanti cittadini alla proprietà di un immobile. La soluzione individuata dal ministro Matteo Salvini è quella giusta. Da sempre la Lega ha individuato tra le sue priorità il sostegno concreto alle nuove fasce della società più fragili, più bisognose di aiuto, a partire dai giovani e dalle coppie".

Così la deputata della Lega e componente della commissione Ambiente Elisa Montemagni.

"Misure come questa pensate per agevolare le nuove generazioni a cui vogliamo assicurare un futuro sereno e florido, sono misure che contribuiscono a incentivare la natalità, invertendo il trend negativo degli ultimi anni, e a permettere ai nostri giovani di poter formare una famiglia. Il nostro pensiero è rivolto anche ai genitori separati, su cui stiamo intervenendo anche in questa manovra per dare un supporto a chi si trova in difficoltà dopo aver divorziato, sapendo che aiutare loro significa aiutare anche i propri figli", conclude.