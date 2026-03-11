Casa, Tinagli (Pd): "Aiuti anche ai ceti medi che non reggono più i prezzi"

“È la conclusione di un percorso di oltre un anno per accendere un faro sull’emergenza casa: nel rapporto chiediamo il rilancio delle politiche abitative pubbliche con investimenti e fondi dedicati anche nella prossima programmazione Ue, e un’offerta di alloggi a prezzi accessibili a partire dalle fasce più fragili”.
Lo ha detto l’eurodeputata Irene Tinagli (Pd) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo.
[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=ipo92jt_X2U[/embed]