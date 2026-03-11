Casa, Zingaretti (Pd): "Il voto UE è un segnale: non dimenticarsi degli ultimi"

“Il voto di oggi è un grande successo: in una fase difficile, tra crisi internazionali e guerre, non abbiamo mollato l’obiettivo di dare un segnale di vicinanza alla condizione materiale di vita delle persone, soprattutto giovani e più deboli, per cui la casa è un problema drammatico”.
Lo ha detto Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, richiamando l’impegno del gruppo S&D e il lavoro della commissione sulla casa presieduta da Irene Tinagli.
[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=SX2trXB2NDI[/embed]