Caso Garlasco: Baldi nuova consulente, legale Sempio 'incidente probatorio articolato'

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – La genetista Marina Baldi entra come consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. La nomina, svela il difensore Liborio Cataliotti, è stata depositata stamane a Pavia, "dopo un lunghissimo confronto con la mia collega Angela Taccia".

Sollecitato sull'incidente probatorio in corso da mesi, l'avvocato Cataliotti ribadisce che non commenta indiscrezioni. "Il quesito è molto composito e articolato, sarebbe semplicistico dire che è stata trovata la prova regina o che non è emerso nulla. Aspettiamo la perizia che sarà depositata il 18 dicembre o qualche giorno prima e che difficilmente darà responsi definitivi. Non è nostra consuetudine anticipare nulla".