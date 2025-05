Caso Garlasco: martedì saranno sentiti anche Stasi e Marco Poggi come testimone (2)

(Adnkronos) - Da quanto apprende l'Adnkronos, Alberto Stasi sarà sentito dai magistrati di Pavia nel primo pomeriggio di martedì 20 maggio - Sempio è convocato a Palazzo di giustizia alle ore 14 e non è escluso che i due si possano (casualmente) incrociare - come tes...

(Adnkronos) – Da quanto apprende l'Adnkronos, Alberto Stasi sarà sentito dai magistrati di Pavia nel primo pomeriggio di martedì 20 maggio – Sempio è convocato a Palazzo di giustizia alle ore 14 e non è escluso che i due si possano (casualmente) incrociare – come testimone assistito, ossia sarà accompagnato dai difensori, l'avvocata Giada Bocellari e Antonio De Rensis.

Visto che l'intenzione della Procura è di stringere il cerchio intorno a Sempio le domande 'incrociate' potrebbero servire a ricostruire i rapporti tra la vittima e altri personaggi tirati in ballo in questi anni a Garlasco e magari definire chi possa essere Ignoto 2 visto che Sempio è indagato per omicidio in concorso con altri.

Se la strategia di Stasi è intuibile – risponderà visto che ha quasi finito di scontare la sua condanna definitiva nel carcere di Bollate – l'indagato Sempio potrebbe decidere di tacere e di attendere la chiusura delle indagini per avere il quadro completo delle accuse che i pubblici ministeri gli muovono. Il dispiegamento di forze messo in campo dalla Procura e dai carabinieri di Milano è notevole e martedì sul tavolo dei magistrati potrebbe spuntare un asso dalla manica.