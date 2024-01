Caso Legnano: corte appello Milano assolve ex sindaco leghista

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – La corte d'appello di Milano ha assolto l'ex sindaco leghista di Legnano Gianbattista Fratus, condannato in primo grado, nell'aprile del 2020, dal tribunale di Busto Arsizio (Varese) a 2 anni e 2 mesi con l'accusa di aver turbato i bandi per la nomina di alcuni ruoli dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate. I giudici della seconda sezione hanno accolto la richiesta della stessa procura generale che si era espressa per l'assoluzione e ha assolto, come chiesto dalle difese, anche gli altri imputati: l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi e l'ex assessora alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini coinvolti nell'inchiesta ribattezzata 'Piazza pulita'. "E' tutto finito, ma oggi non me la sento di commentare" le sole parole dell'ex sindaco interpellato dall'Adnkronos.