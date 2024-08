Caso Sharon Verzeni: un uomo in custodia per omicidio

Caso Sharon Verzeni: un uomo in custodia per omicidio

Finalmente si profila una svolta nelle indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, la barista di 33 anni di Terno d’Isola uccisa tragicamente con quattro coltellate il 30 luglio scorso.

Caso Sharon Verzeni: un uomo in custodia per omicidio

La notte del 29 agosto, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 31 anni, disoccupato e italiano, sospettato di essere l’autore del crimine. L’individuo era stato ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre si allontanava in bicicletta dal luogo del delitto in via Castegnate.

Nel comunicato ufficiale, i carabinieri spiegano: «Le indagini ininterrotte hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato, che mostrano il pericolo di reiterazione del reato, l’occultamento delle prove e il rischio di fuga, giustificando così il decreto di fermo del Pubblico Ministero.», I dettagli dell’indagine saranno riferiti prossimamente nel corso di una conferenza stampa.

Sharon Verzeni: fermato 31enne per sospettato omicidio

L’uomo arrestato ha precedenti per aggressione, ma non è noto alcun legame con crimine organizzato o spaccio. È stato rintracciato in un’abitazione nella zona del Bergamasco. Secondo le autorità, l’omicidio di Sharon Verzeni sembra essere avvenuto senza un apparente motivo. Non ci sono elementi che colleghino l’omicidio a tentativi di aggressione sessuale, a presunti legami con Scientology, a rapine o a questioni di droga.