Caso Vannacci: Magi, 'Lega garantista con amici, manettara con tutti gli altri'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "La Lega di Salvini è talmente frastornata dalle batoste politiche che rimedia quotidianamente all’interno della maggioranza che ormai pensa di essere diventata la Cassazione. E quindi, per gli studenti manganellati dalla polizia a Pisa ha già emesso sentenza di condanna definitiva, mentre per il Generale Vannacci è scattata l’assoluzione. In pratica, garantisti con gli amici, manettari con tutti gli altri. La credibilità di Salvini ormai è come un libro di Vannacci: una barzelletta che non fa ridere". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.