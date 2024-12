Castel Volturno, minorenne egiziano accoltellato: fermati 4 coetanei

L’aggressione era avvenuta nello scorso mese di ottobre a Castel Volturno, non lontano dalla città campana di Caserta. Un ragazzino di orgini egiziane era stato aggredito a colpi di arma da taglio da quattro suoi coetanei, senza un apparente motivo. Il giovane aveva riportato gravi ferite ad un polmone e al cuore. a distanza di qualche settimana, i responsabili del tremendo agguato sono stati fermati dalle autorità competenti.

Castel Volturno, aggredito minorenne egiziano: fermati 4 coetanei

Erano state 12 le coltellate inflitte, senza che dietro ci fosse alcun motivo, ad un ragazzino egiziano fra le strade di Castel Volturno. Ad aggredir il giovane erano stati 4 suoi coetanei, che hanno ridotto lo straniero in fin di vita. In seguito alle indagini condotte dalla polizia locale, tre dei responsabili erano stati individuati già qualche giorno fa, mentre ieri è stato rintracciato anche il quarto di loro. Ora i minorenni sono stati arrestati e il reato ipotizzato è di tentato omicidio, mentre il movente non è stato individuato.

Castel Volturno, aggredito minorenne egiziano: le sue condizioni di salute

Secondo quanto si apprende, nel corso dell’aggressione, alcune delle coltellate inflitte al giovane avrebbero raggiunto uno dei suoi polmoni e il cuore. Il ragazzo, ferito in tal maniera, era stato accompagnato d’urgenza in ospedale e immediatamente ricoverato e sottoposto ad un’operazione.