Un litigio tra donne in strada è degenerato a Catania. Una donna ha gettato benzina addosso all’altra, per poi darle fuoco.

LEGGI ANCHE: Un piromane di 25 anni è stato arrestato dopo aver dato fuoco a 20 auto e 13 moto

Catania, getta benzina su una donna in strada e le da’ fuoco

Una 26enne ha riportato ustioni sul 20% del corpo dopo che un’altra donna le ha gettato della benzina addosso e le ha dato fuoco. Si tratta di una lite degenerata in strada a Catania. La donna si è presentata al pronto soccorso con ustioni profonde su volto, collo, braccia e torace, con difficoltà di respirazione. I medici sono intervenuti immediatamente e l’hanno stabilizzata, per poi trasferirla al centro ustioni del reparto chirurgia plastica all’ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverata in Rianimazione.

Lite in strada, dà fuoco a una donna: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è intervenuta nel corso di una lite in casa tra una parente, forse la cugina, e un gruppo di donne, alcune minorenni. Gli inquirenti stanno ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per capire come la donna sia arrivata al pronto soccorso in quelle condizioni. Secondo i giornali locali, la donna che ha aggredito la 26enne sarebbe la madre di un’altra ragazzina che ha litigato con la sorella della vittima per un ragazzo conteso.