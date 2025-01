In queste ore, i carabinieri di Catania hanno arrestato un gruppo di 18 persone, 5 delle quali sono minorenni, nella zona del rione di san Cristoforo. Le indagini, partite nel 2023, riguardavano lo spaccio di droga: l’operazione delle autorità aveva preso il nome di ‘Molosso‘.

Catania, sgominata piazza di spaccio: 18 arresti

I carabinieri i del comando provinciale di Catania, supportati dalla compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia, sono statiimpegnati nell’operazione Molosso. Le autorità stanno eseguendo, su delega della Dda e della procura per i Minorenni di Catania, due ordinanze cautelari, emessi dai gip dei due tribunali, nei confronti di 18 persone, 5 delle quali minorenni. Il motivo? Sgominare una piazza di spaccio che agiva nello storico quartiere San Cristoforo. L’indagine è durata dal giugno 2023 al febbraio 2024 e, in questo periodo di tempo sono state raccolte diverse prove, tra le quali la maggioranza erano video che mostravano le attività illecite. In tante immagini, appaiono gli spacciatori intenti nel contare i soldi incassati e mentre cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli delle forze dell’ordine.