Un episodio inquietante alla stazione di Montagnana

Un catenaccio rivestito in gomma, utilizzato comunemente per la chiusura delle biciclette, è stato rinvenuto appeso alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana, in provincia di Padova. L’episodio, avvenuto l’altro ieri, ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori delle Ferrovie, che hanno prontamente rimosso l’oggetto dopo averlo notato. La situazione ha richiesto l’intervento della Polizia ferroviaria di Legnago, che ha ricevuto un esposto per avviare le indagini.

Rischi e conseguenze potenziali

Il catenaccio era posizionato all’altezza del fabbricato viaggiatori della stazione, ma fortunatamente non ha causato danni alla linea aerea. Tuttavia, se non fosse stato notato in tempo, l’oggetto avrebbe potuto provocare danni al pantografo dei treni in transito, compromettendo la sicurezza della circolazione ferroviaria. Le Ferrovie hanno confermato che non ci sono state ripercussioni sulla circolazione, ma l’episodio ha messo in luce la necessità di una vigilanza costante sulle infrastrutture ferroviarie.

Indagini in corso da parte della Digos

Le indagini sono attualmente condotte dalla Digos della Questura di Padova, sotto la supervisione della Procura del capoluogo euganeo. Gli inquirenti stanno cercando di capire le motivazioni dietro questo gesto, che potrebbe essere considerato un atto di vandalismo o, peggio, una minaccia alla sicurezza pubblica. La comunità locale è in allerta e si chiede maggiore attenzione per prevenire simili episodi in futuro. La sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori delle Ferrovie deve rimanere una priorità assoluta.