A seguito delle intense precipitazioni nel savonese, si sono verificati allagamenti di strade e cantine nei comuni di Calice Ligure e Celle Ligure. In questo contesto, il sindaco Marco Beltrame ha lanciato un appello durante l’allerta gialla, invitando a mantenere i bambini nelle aule al primo piano fino a nuova comunicazione. “Immaginiamo che sia allerta rossa poiché la situazione è piuttosto seria,” ha affermato il sindaco, aggiungendo che il torrente Ghiare è in fase di preallerta. Ha segnalato anche una frana che ha interessato la statale Aurelia a Celle e ha confermato che Anas è intervenuta.

Interruzione delle attività scolastiche

Contemporaneamente, il sindaco di Celle ha emesso un’ordinanza che ferma l’attività scolastica per domani. La provincia della Spezia e vari comuni liguri hanno deciso di interrompere le lezioni in presenza nelle scuole superiori domani, in risposta all’allerta meteo arancione per temporali emessa dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpal). Il presidente della provincia Pierluigi Peracchini ha firmato il provvedimento con l’obiettivo di tutelare gli studenti durante questa situazione di allerta.

Allagamenti e chiusure stradali

Nel savonese il fiume Bormida ha straripato in diverse aree, tra cui Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, a causa delle piogge abbondanti che hanno spinto l’Agenzia a diramare un’allerta gialla. Anche il torrente Letimbro si trova vicino ai limiti in varie zone. Inoltre, il servizio ferroviario è stato sospeso tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare l’esondazione del torrente Nimbalto. Diverse strade provinciali, tra cui l’Aurelia a Celle e via Bulaxe a Loano, sono state chiuse per allagamenti e alberi caduti, mentre il Colle di Cadibona è stato riaperto dopo le necessarie verifiche.

Chiusura dell’autostrada A10

L’autostrada A10, che collega Genova a Ventimiglia, è attualmente chiusa tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova a causa di allagamenti provocati dalle intense piogge che stanno colpendo la Liguria. La comunicazione arriva da Aspi. Attualmente, all’uscita obbligatoria di Varazze si segnalano sette chilometri di traffico e un chilometro in direzione Ventimiglia. Per coloro che partono da Ventimiglia e si dirigono verso Genova, è consigliato di utilizzare l’A6 Torino-Savona, seguito dall’A21 Torino-Piacenza e, infine, dall’A26 Genova-Gravellona Toce. Inoltre, Concessioni del Tirreno riporta una coda di 14 chilometri sull’A10 tra Albenga e Feglino verso Italia, sempre a causa di lavori in corso.