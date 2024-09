C'è stato un brutto tempo nella zona di Catania, che ha causato la caduta delle luci decorative ad Aci Sant'Antonio.

Il cattivo tempo ha provocato seri inconvenienti ad Aci Sant’Antonio, una città nel Catanese. Un gran numero di luci festive, che erano state posizionate per la celebrazione religiosa patronale, è caduto a causa delle intense raffiche di vento. Questo ha provocato danni a diversi veicoli parcheggiati in Piazza Maggiore. Il corpo dei vigili del fuoco ha dovuto intervenire in tutta la zona per affrontare i numerosi avvisi di problemi. Le città circostanti, tra cui Pedara, Trecastagni, Nicolosi e Acireale, hanno anche subito disagi.