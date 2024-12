Cefalù, turisti tedeschi intossicati da monossido di carbonio: un morto

Quattro turisti tedeschi sono rimasti intossicati in una villa a Cefalù: intervengono i vigili del fuoco. Si indaga sulla vicenda

I quattro turisti tedeschi si trovavano in vancanza nel Palermitano e avevano affittato una villetta nella località di Cefalù. Nelle scorse ore, inaspettatamente, è avvenuta la tragedia. Nel corso della notte tra ieri e oggi, i quattro tedeschi sono rimasti intossicati da esalazioni di monossido di carbonio: uno di loro ha perso la vita.

Cefalù, turisti tedeschi intossicati in villa: un morto

Si chiamano Jonathan Feierabend, di 36 anni, Katharina Feierabend, Elmo Pargman, di 63 anni e Patrizia Pargamann di 60. Sono loro i quattro turisti tedeschi trovati questa mattina dai vigili del fuoco nelle stanze della villetta di Cefalù che avevano affittato per le vacanze. Uno di loro, il 36enne, era privo di vita, gli altri in gravi condizioni di salute. il motivo? Le esalazioni di monossido di carbonio probabilmente nate dall’accensione del caminetto presente in casa. Secondo le prime indagini, infatti, sarebbe stato proprio il fumo del camino a intossicare a morte Jonathan, causando gravi problemi anche ai suoi tre compagni di viaggio.

Cefalù, turisti tedeschi intossicati in villa: le indagini

I carabinieri hanno già avviato le indagini. A quanto sembra, il locale caldaia della villetta era perfettamente funzionante e lontano dal luogo in cui sono stati trovati i corpi, per questo motivo si crede che la responsabilità di quanto accaduto sia esclusivamente del camino acceso dagli stessi ospiti della casa. I tre intossicati sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali di Partinico e Cefalù e stanno ricevendo le cure necessarie grazie alle camere iperbariche.