Le stazioni della metropolitana A di Flaminio e Spagna sono state chiuse nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre, a causa del fumo generato dall’incendio in un cantiere vicino a Villa Borghese. Momenti di panico: un ragazzo di 16 anni, rimasto intossicato, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù.

Le fiamme sarebbero partite da un cantiere in stato di abbandono in Viale Giorgio Washington, nei pressi di Villa Borghese. La nube di fumo ha rapidamente raggiunto la zona della stazione della metro Flaminio ed è stata aspirata dai sistemi di ventilazione.

In breve tempo, il fumo si è propagato nei locali della stazione di Flaminio e successivamente anche in quelli di Spagna: un ragazzo di 16 anni sarebbe rimasto intossicato. A tal proposito, si è resa necessaria la chiusura di entrambe le fermate per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia e la Guardia di Finanza.

“Il capanno incendiato, i cui fumi hanno condotto alla momentanea chiusura di due stazioni della metro A, non serviva lavori per la metropolitana. Non ricade quindi nella competenza di Atac, né su aree affidate in gestione ad Atac: risulta infatti che il cantiere interessato dall’incidente sia adibito a lavori inerenti sistemi ferroviari non in gestione ad Atac”, ha sottolineato in una nota la società dei trasporti della Capitale.