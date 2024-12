Thailandia, incendio in un hotel a Bangkok: morti tre turisti stranieri

Erano circa le ore 3 della notte italiana tra il 29 e il 30 dicembre quando, dall’altra parte del mondo, un tremendo incendio divorava un hotel. Il disastro è avvenuto a Bankok, città della Thailandia. Il rogo ha causato la morte di tre persone: tutti turisti stranieri.

Thailandia, scoppia incendio nell’hotel: tre morti a Bangkok

Le cause dell’incendio sono ancora tutte da verificare, quello che si sa è che il rogo è divampato all’improvviso all’interno di un noto albergo della città d Bankok, costrigendo i suoi ospiti alla fuga verso il tetto. I vigili del fuoco sono giunti sul posto nel più breve tempo possibile e hanno coordinato le operazioni di evacuazione. Nonostante il tempestivo intervento dei caschi rossi, una persona era già morta nella struttura a causa delle fiamme. Altri due uomini, anche loro turisti stranieri come il primo (la loro nazionalità non è ancora stata resa nota), sono morti poche ore dopo in ospedale. Salvi tutti gli altri ospiti dell’hotel.