Tutta l'area in cui è scoppiato l'incendio, in seguito all'esplosione della cabina elettrica, è ora senza elettricità

Una cabina elettrica esplosa a Fuorigrotta ha fatto scoppiare un incendio, che ha sollevato un fumo nero sulla città. L’intervento dei vigili del fuoco ha spento le fiamme, ma tutta la zona al momento è senza elettricità.

L’incendio a Fuorigrotta

A Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, è saltata la cabina elettrica primaria di E-Distribuzione, tra via Cinthia e via Terracina. L’esplosione ha provocato un forte boato che ha spaventato i residenti. Dalla cabina poi si è alzata una colonna di fumo nero visibile in tutta la città.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli che hanno domato le fiamme.

Sembra che nessuno sia rimasto coinvolto o ferito nell’esplosione.

Strade chiuse e Fuorigrotta senza elettricità

La situazione è sotto controllo, ma per sicurezza e per permettere a vigili del fuoco e forze dell’ordine di compiere il loro lavoro, sono state chiuse via Leopardi, all’altezza di via Pirandello, via Cinthia e anche l’uscita sovrastante della Tangenziale di Napoli.

Al momento, tutta la zona è senza elettricità e il traffico è intasato. I tecnici di E-Distribuzione però sono immediatamente intervenuti e stanno lavorando per ripristinare l’elettricità, usando altri tratti di rete funzionanti. Ancora però non si sa quanto tempo potrebbe occorrere.