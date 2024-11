Centro: Il 'Coraggio di partire', nasce Costituente Libdem

Roma, 21 nov (Adnkronos) - Il ‘Coraggio di partire', in programma al Big theatre di Milano (zona Fiera di Rho) il 23 e il 24 novembre è la Costituente dei liberaldemocratici, happening che vede già iscritti a partecipare oltre 1500 persone e che mette insieme Luigi Marattin ...

Roma, 21 nov (Adnkronos) – Il ‘Coraggio di partire', in programma al Big theatre di Milano (zona Fiera di Rho) il 23 e il 24 novembre è la Costituente dei liberaldemocratici, happening che vede già iscritti a partecipare oltre 1500 persone e che mette insieme Luigi Marattin con Orizzonti liberali, Andrea Marcucci presidente di Libdemeuropei, Alessandro Tommasi fondatore di Nos, oltre all’economista Carlo Cottarelli, Franco Debenedetti ed altre associazioni d’area come Liberal forum e Per. Lo annunciano gli organizzatori.

"A condurre i lavori Claudio Velardi, direttore del Riformista. Intorno alle 5 libertà fondamentali (delle persone, dei servizi, dei capitali, dei beni e della ricerca della felicità) -si legge in una nota- andrà in scena una vera e propria maratona di interventi sul palco. Tra gli ospiti principali, l’ex assessore di Livorno Simone Lenzi, l’ex parlamentare Francesca Scoppelliti, la giornalista Marta Ottaviani, l’ex presidente dell’Enel Chicco Testa, il saggista Roger Abravanel, il virologo Roberto Burioni, l’economista Nicola Rossi, la presidente dell’associazione dei giovani ucraini Zoia Stankovska, il direttore de La Ragione Davide Giacalone, il professore universitario Cardinale Maffe".

"Parte un’avventura che richiede coraggio e generosità. Il nostro arrivo nel 2025 è un nuovo Partito -sostengono Marattin, Marcucci, Tommasi e Alessandro De Nicola-. Siamo sicuri che in Italia ci sia una maggioranza di cittadini che non accettano l’idea di 'scegliere il meno peggio'".