Situazione attuale delle operazioni di soccorso

Le squadre di soccorso alpino e della guardia di finanza sono attualmente impegnate a Fonte Cerreto, punto di partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare le operazioni di ricerca di due alpinisti dispersi sul Gran Sasso. Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, sono scomparsi da domenica pomeriggio, dopo un incidente avvenuto mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande. Le condizioni meteo avverse e il rischio di valanghe hanno reso difficile l’intervento delle squadre di soccorso, che hanno dovuto escludere tentativi via terra a causa del rischio elevato (3 su una scala di 5).

Condizioni meteo e rischi per i soccorritori

Le condizioni meteorologiche attuali sono sfavorevoli, con una visibilità limitata e temperature rigide che complicano ulteriormente le operazioni di ricerca. Tuttavia, si prevede un miglioramento delle condizioni a partire dall’ora di pranzo, il che potrebbe consentire un sorvolo in elicottero dell’area in cui si presume si trovino i due alpinisti. I soccorritori sono in attesa di conferme riguardo al miglioramento meteo, che potrebbe aprire la strada a nuove operazioni di ricerca aerea.

Il contesto dell’incidente e le operazioni di recupero

Il Gran Sasso, noto per la sua bellezza e le sue sfide alpinistiche, ha visto un aumento delle attività di soccorso negli ultimi anni, specialmente durante i periodi di maltempo. A Natale, le squadre di soccorso erano già intervenute per tentativi di recupero, ma erano state costrette a ritirarsi a causa delle condizioni avverse. La situazione attuale sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata e di una valutazione attenta delle condizioni meteorologiche prima di intraprendere escursioni in montagna. La comunità alpinistica è in attesa di notizie positive riguardo ai dispersi, mentre le operazioni di soccorso continuano a essere monitorate con attenzione.