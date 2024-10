Ieri, a Fiumicino, la polizia ha arrestato un cittadino italo-spagnolo di 35 anni, ricercato da tempo e destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna. L’uomo, già condannato a 6 anni di carcere per furto con scasso, era stato segnalato dalle autorità spagnole come potenzialmente presente in Italia.

Arresto di un noto criminale

Gli agenti della Digos di Roma hanno quindi avviato ricerche che lo hanno portato a essere rintracciato mentre usciva dalla sua automobile. Descritto dai media iberici come “il ragazzo elegante che è diventato il miglior ladro di casseforti in Spagna”, il 35enne è considerato esperto nell’ossicombustione, una tecnica sofisticata per aprire casseforti usando una fiamma ossidrica.

Attività criminale internazionale

Grazie a queste competenze, ha stabilito collegamenti con membri della criminalità in Spagna e ha effettuato colpi anche in altri Paesi europei, tra cui Germania, dove è stato arrestato nel 2019 durante l’operazione “SPEER”. In quell’occasione, identificato tramite il dna trovato sulla scena del delitto, aveva rapinato una cassaforte in un hotel di lusso insieme a quattro complici.

Attualmente, si trova nel carcere di Regina Coeli e sarà sottoposto alla Sezione Penale della Corte d’Appello di Roma per la procedura di estradizione.