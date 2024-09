Chi nasce in aereo viaggia gratis per sempre? Cosa c'è da sapere

Chi nasce in aereo viaggia gratis per il resto della sua vita? Facciamo il punto della situazione.

Chi nasce in aereo viaggia gratis per tutta la vita? Non sono rari casi del genere. Per esempio, nel giugno 2017, si diffuse la notizia di un bimbo nato a bordo di un aereo Jet Airways, a ben 11.000 metri di altezza. La madre, colta da un travaglio prematuro durante il volo, costrinse l’equipaggio a deviare l’aereo verso Mumbai. Tuttavia, il neonato non attese l’atterraggio e, con l’assistenza di un’infermiera presente tra i passeggeri, venne al mondo prima che il Boeing 737 potesse toccare terra. Come gesto di celebrazione, la compagnia aerea offrì al piccolo passeggero viaggi gratuiti e illimitati per tutta la vita. Ma è sempre così?

Chi nasce in aereo viaggia gratis per sempre?

Chi nasce a bordo di un aereo può davvero ottenere il privilegio di viaggiare gratis per sempre? In realtà, non esiste alcuna legge che preveda questo diritto. Si tratta piuttosto di una decisione volontaria delle singole compagnie aeree, e non tutte hanno offerto tale beneficio. Alcune compagnie, in rare occasioni, hanno concesso ai bambini nati sui loro voli la possibilità di volare gratuitamente per tutta la vita, ma non è una pratica universalmente adottata.

Il caso di Shona Kirsty Yves

Un aneddoto interessante riguarda Shona Kirsty Yves, il cui nome completo forma l’acronimo “SKY” (cielo in inglese). Shona è nata in Prima Classe durante un volo, con il personale che si affrettò a liberare lo spazio necessario per la madre in travaglio. Shona racconta un particolare dell’episodio: “Hanno mandato in Business l’allora capo della Nissan e altri quattro imprenditori giapponesi”.

Nessun privilegio tuttavia

Quando le è stato chiesto se avrebbe potuto viaggiare gratis per tutta la vita, Shona ha spiegato che, purtroppo, ciò non è previsto dalla policy di British Airways. Tuttavia, la compagnia le ha offerto due voli gratuiti, in Prima Classe, per l’Australia.