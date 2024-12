L'influencer destina 200mila euro a favore di un ente per le donne in difficoltà

Un accordo significativo

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, ha recentemente annunciato una donazione di 200mila euro a favore di un ente dedicato al supporto delle donne vittime di violenza. Questo gesto rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un segnale forte di sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale. L’accordo è stato raggiunto in collaborazione con il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, con l’obiettivo di risolvere le controversie legali in corso e promuovere un clima di cooperazione.

Dettagli dell’accordo

Oltre alla donazione, l’accordo prevede anche il versamento di 150 euro a ciascun acquirente del pandoro griffato che aveva richiesto un rimborso. Questo rimborso è stato attivato nell’ambito di un’indagine della procura di Milano riguardante una presunta truffa legata al pandoro “Pink Christmas” e ad altri prodotti. Il Codacons, che ha revocato la querela, ha sottolineato che l’importo sarà destinato ai consumatori e non all’associazione stessa, evidenziando la volontà di risarcire coloro che si sono sentiti danneggiati.

Un passo verso la collaborazione

Il Codacons ha dichiarato che l’accordo segna un’importante volontà di chiudere le vertenze pregresse e di guardare al futuro con un approccio costruttivo. Le associazioni coinvolte contatteranno nei prossimi giorni i consumatori per fornire loro il risarcimento. Questo gesto di Ferragni non solo aiuterà economicamente le donne in difficoltà, ma contribuirà anche a creare un dialogo costruttivo su temi sociali di grande importanza. La scelta di destinare la donazione a iniziative che supportano le donne vittime di violenza è un chiaro segnale di impegno e responsabilità sociale da parte dell’influencer.