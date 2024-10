Chiara Petrolini, l'ex fidanzato: "Sono state settimane molto difficili per me perché sono finito mio malgrado al centro di una storia non tanto bella".

Samuel (21 anni) ex fidanzato di Chiara Petrolini e padre dei suoi bambini, ha raccontato la sua triste esperienza a Porta a Porta. Il giovane ha ammesso: “Sono state settimane molto difficili per me perché sono finito mio malgrado al centro di una storia non tanto bella”. Samuel ha inoltre ribadito di non sapere nulla riguardo a quanto accaduto.

Chiara Petrolini, l’ex fidanzato: “La mia vita privata sotto la lente d’ingrandimento”

Samuel ha specificato che la sua vita privata è stata esaminata attentamente sia dall’intero paese che dai giornalisti e, comprensibilmente, dalla Procura. Ha raccontato di aver trovato giornalisti sotto casa, davanti al suo luogo di lavoro e in vari punti di Traversetolo, sia di giorno che di notte, e di essersi sentito come “dentro un frullatore”.

Samuel e il suo bisogno di sfogarsi

Il 21enne ha poi spiegato di aver subito molta pressione in un momento di debolezza e di aver sentito il bisogno di sfogarsi, come ha fatto nell’intervista uscita.

Di cosa è accusata Chiara Petrolini

Chiara Petrolini (22 anni) è accusata di aver ucciso e occultato il cadavere di uno dei due neonati trovati sepolti a Traversetolo, in provincia di Parma, e di aver nascosto il corpicino del secondo figlioletto.